У Львові горить автобусний завод

Сьогодні на території Львівського автобусного заводу виникла пожежа, яку вже віднесено до найвищого класу складності.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, на території заводу загорілись контейнери з магнієвою стружкою. Існує висока імовірність вибухів.

На місце події прибувають усі оперативні підрозділи МНС, проводиться евакуація працівників підприємства.

Як зазначив П.ВАСИЛЕНКО, дирекція заводу своїм рішенням декілька місяців тому ліквідувала на підприємстві власну пожежну частину.

Як відзначив керівник прес-центру, клас пожежі надзвичайно небезпечний для працівників підрозділів МНС, а прилегла територія у радіусі кількох сотень метрів окутана чорним ядучим димом.