Кримчанина Балуха, який вивісив над своїм будинком прапор України, хочуть посадити на 5 років

Українця Володимира Балуха, який вивісив над своїм будинком в Криму прапор України, окупанти хочуть посадити на 5 років. Про це на сторінці в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Сьогодні, 1 серпня, на судовому засіданні у справі Володимира Балуха прокурор Корольов попросив для нього покарання - позбавлення волі строком на 5 років і один місяць колонії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосіяни, які переїхали в Крим після анексії, скаржаться на свавілля місцевих чиновників (фото)

Такий строк прокурор просить за сукупністю статей - Балуха звинувачують за ч. 1 ст. 222 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і ч. 1 ст. 222.1 (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв). Судове засідання триває.

Нагадаємо, в грудні 2013 року, з початком Майдану, Володимир вивісив на даху свого будинку прапор України, який висів і після "референдуму". При цьому Балух зазначає, що так зване приєднання півострова до РФ він не визнає.

Читайте такожЗаступнику голови Меджлісу Чийгозу загрожує до 10 років в'язниці - адвокат

Коли в квітні 2015 року в його будинок прийшли співробітники ФСБ, він вирішив побути у друзів. Коли після 11 днів Балух повернувся додому, дізнався, що за цей час силовики були у його матері 4 рази, в його будинку теж, а прапор України був зірваний. А 14 листопада до нього знову приїхали, звинувачуючи її в крадіжці автомобіля Ваз-2106.

24 травня МЗС України виступив із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу. 8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.