У Дніпрі виставкою картин вшанували пам'ять героя Небесної сотні Нігояна (фото)

У Дніпрі в Національному історичному музеї ім. Яворницького вшанували пам'ять героя Небесної сотні, Героя України Сергія Нігояна. Жалобний захід присвячений річниці з дня його народження, яка виповнюється 2 серпня, передає радіо Свобода. Прийшли представники влади, громадськості та вірменської громади Дніпра.

Читайте такожПорошенко: Сергій Нігоян продемонстрував, як треба любити УкраїнуХудожниця Марина Саркісян відкрила персональну виставку картин, створених у техніці петриківського розпису «Вінок безсмертя» присвячену Сергію Нігояну.

В експозиції представлено понад півсотні робіт художниці, одна з них – портрет Сергія Нігояна в касці на Майдані Незалежності.

За словами авторки робіт Марини Саркісян, задум створити цикл картин, присвячених Революції гідності та її учасникам, у неї з’явився ще 2014 року після звістки про загибель Сергія Нігояна. Але на його втілення пішло три роки. Одну із картин цього циклу майстриня планує передати до Музею АТО в Дніпрі.

«Сергій змалку відзначався своїми патріотичними почуттями, самотужки вивчав культуру своєї історичної батьківщини. Проте побувати у Вірменії Сергієві так і не довелося, хоч і мріяв. А потім його патріотизм дедалі більше почав ставати українським. І до цього він поставився із притаманним йому запалом. Нігоян дуже любив вірші Тараса Шевченка, деякі з них знав напам’ять», – розповіли у вірменській громаді Дніпра.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві під час Революції гідності у ніч на 22 січня 2014 року. Він був першим із протестувальників, які загинули на Майдані під час протистоянь між активістами та правоохоронцями.

Два роки тому в Дніпрі проспект імені Калініна перейменували на проспект Сергія Нігояна. 2017 року жителі проспекту оскаржили це рішення у суді.