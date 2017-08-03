"Князь тьми" залишив Київ: Менсон зробив на пам'ять знімок з дитиною в дитячій кімнаті "Борисполя" (фото)

Мерилін Менсон після київського концерту зробив фото з українського аеропорту. Відповідний знімок з'явився на сторінці виконавця в Instagram.

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На фото Менсон зображений з дитиною в дитячій кімнаті Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Його обличчя прикрите маскою і окулярами.

"В Україні найбільш хардкорні фани", - прокоментував він опублікований кадр.

За кілька годин фотографію оцінили лайками понад 90 000 передплатників виконавця. Фото шок-рокера з малюком назвали "няшной".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в середу, 2 серпня, Мерилін Менсон виступив з концертом у київському Палаці спорту.