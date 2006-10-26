Група “A-ha” поставила організаторам концерту в Києві одну дивну умову

До Києва прибула знаменита скандинавська група “A-ha”. Її київський концерт відбудеться в четвер у столичному Палаці спорту. Він запланований у рамках підтримки нового альбому “A-ha” під назвою "Аналог".

Як передає “5-й канал”, це вже другий візит музикантів до України. Вперше “A-ha” до Києва приїздили у 2003 році. Тоді, щоправда скандинави не змогли поїхати на екскурсію Києвом, але цього разу обіцяють відвідати найвизначніші місця.

Особливих вимог до організаторів концерту у Києві музиканти не висували, щоправда окрім однієї дивної умови - під час виступу повсюди мають стояти смітники.

За словами вокаліста гурту “A-ha” Мортена ХАРКЕТА, музиканти готують для українців сюрприз. "Ми зіграємо багато цікавих композицій на київському концерті. Це будуть як хіти, так і композиції, які звучать не часто на наших концертах", - повідомив музикант.