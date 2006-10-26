Свідка у справі Кравченка вбили кулею в голову

Свідок по кримінальній справі про загибель екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка Ірина Радзієвська померла два з половиною тижня назад у реанімації столичного Інституту нейрохірургії.

Про це повідомила "Газета по-киевски".

Жінку доставили в лікарню з травмою голови, і спочатку медики поставили їй діагноз - закрита черепно-мозкова травма.

Але вже після смерті, під час розтину тіла, судмедексперти знайшли у голові померлої кулю невеликого калібру.

За деякими даними, смертельно поранену жінку знайшла 5 жовтня на вулиці Багговутівській випадкова перехожа.

Експерти-криміналісти з`ясували, що в Радзієвську вистрілили з газового пістолету, переробленого під дрібнокаліберні патрони.

Розслідуванням справи займається міліція Шевченківського району столиці, ніяких коментарів по цій справі правоохоронці поки що не дають.

Українська правда