Нафтогаз повністю забрав газ RUE, судовий процес не коментують

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що повністю розмитнила 11 млрд. куб. м, які швейцарський трейдер RosUkrEnergo вважає своїми.

Про це повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ під час інтернет-конференції на порталі ЛІГА.

«Ми не хотіли коментувати проходження судового процесу в Стокгольмі, єдине, в чому можемо запевнити: на сьогодні не існує позову щодо 11 млрд. кубометрів газу, які знаходяться на балансі НАК "Нафтогаз України". Цей газ на сьогодні повністю розмитнений і знаходиться в повній власності компанії», – сказав він.

Нагадаємо, розмитнення спірних обсягів газу стало одним з головних скандалів у політичному житті України в березні.

2 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підозрою в розкраданні газу. При цьому "Нафтогаз" зміг одержати тільки 6,3 млрд. куб. м.

4 березня СБУ провела обшуки в офісі "Нафтогазу", але успіху не добилися: в офісі СБУ і загону "Альфа" чинили опір депутати від Блоку Юлії Тимошенко. Уряд у спорі підтримав НАК "Нафтогаз України", а Президент Віктор ЮЩЕНКО – СБУ.

24 березня Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним порушення СБУ кримінальної справи за підозрою в розкраданні газу. СБУ оскаржила це рішення, проте Апеляційний суд Києва 1 квітня також зайняв сторону "Нафтогазу України".

26 березня повідомлялося, що уряд України доручив Держмит ниці провести розмитнення всіх 11 млрд. куб. м газу.

У той же час 24 березня відбулося перше попереднє слухання справи «РосУкрЕнерго» проти НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті Швеції, в одне провадження об`єднано дев`ять позовних заяв до НАК «Нафтогаз України» з боку «РосУкрЕнерго». Як заявив виконуючий обов`язку голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО, в Стокгольмському арбітражному суді не існує позовної вимоги компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) про відшкодування 11 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів мала викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.