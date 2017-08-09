Посольство з'ясувало, що сталося з групою зниклих у Фінляндії українців

Посольство України з'ясувало, що сталося з групою українців, про зникнення якої у Фінляндії повідомляли ЗМІ. Таку інформацію надав "Українській правді" начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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"Є підстави вважати, що попередній прогноз посольства України у Фінляндії щодо ситуації з громадянами України підтвердиться: зазначена група осіб – 20 громадян - знайшли інше місце роботи, а ще 17 вирішили повернутися в Україну", - заявив він.

За словами Кирилича, зараз посол України у Фінляндії Андрій Олефіров підтримує особистий контакт з керівником групи, який запевнив, що всі здорові, а їхні сім'ї в Україні поінформовані про ситуацію. Посольство з'ясовує додаткові деталі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 серпня, фінські ЗМІ поширили інформацію, що група сезонних робітників у складі 37 українців і трьох естонців зникла в районі містечка Тууповаара у Фінляндії.

Український консул перевіряє цю інформацію.