Харківська облрада ініціює знесення пам’ятних знаків ОУН-УПА

Депутати Харківської облради сьогодні на сесії підтримали пропозицію депутата-комуніста Леоніда СТРИЖКА щодо знесення в Харківській області всіх пам’ятних знаків, пов’язаних з діяльністю ОУН-УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.СТРИЖКО вважає за необхідне зняти такого роду “наочну агітацію”, оскільки вона, на його думку, несе пам’ять про тих, “хто присягнув на вірність Гітлеру”, і є “блюзнірською” стосовно радянських ветеранів і населення, яке пережило окупацію.

Член фракції КПУ запропонував депутатам облради, зокрема, звернутися до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА з пропозицією демонтувати такі пам’ятні знаки в самій столиці Слобожанщини.

За пропозицію депутата-комуніста проголосувало 112 із 133 зареєстрованих на сесії депутатів, 19 не голосували, 2 утрималися і один висловився проти.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня на свято Покрови у Харкові в ході церемонії вшанування борців за незалежність України поблизу пам’ятного знака воїнам УПА в Молодіжному парку сталися сутички між прибічниками і противниками УПА. Під час ходи, мітингу та панахиди по загиблих у визвольних змаганнях України їх учасникам заважали і провокували бійки, зокрема, представники “Союзу советских офицеров”, Компартії України, Партії регіонів та деяких громадських організацій. Представники Української народної партії звернулися до прокурора Харківської області з проханням дати правову оцінку подіям 14 жовтня у Харкові.