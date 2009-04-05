Податкова накрила конвертаційний центр з обігом майже 1 млрд

Співробітники податкової міліції Київської області ліквідували потужний міжрегіональний конвертаційний центр, за допомогою якого за останні кілька років в „тінь” було спрямовано 900 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, організатором нелегального фінансового утворення виявився керівник однієї із столичних адвокатських компаній. Разом з кількома членами угруповання юрист надавав легальним підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов’язань, фіктивного банкрутства, легалізації товарів контрабандного походження.

Також, за даними податківців, це підприємство виконувало роль „податкової ями” для цілого ряду реальних підприємств Київської області та інших регіонів України, надаючи їм можливість незаконно формувати податковий кредит з податку на додану вартість, завищувати валові витрати та „відмивати” кошти сумнівного походження.

До складу нелегальної фінансової структури входило близько 50 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб.

Конвертаційний центр виявили під час розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця за фактом підробки офіційного документа - декларації з ПДВ.

В ході обшуків офісу, помешкань та автомобілів фігурантів працівники податкової міліції вилучили пластикові кредитні картки, через які махінатори отримували готівку, печатки та бланки підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також інші докази протиправної діяльності.

В арсеналі конвертаторів були навіть підроблені печатки господарських судів ряду регіонів України та кількох податкових інспекцій.

Наразі стосовно організаторів злочинного угруповання порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

Всього з початку 2009 року податковою міліцією припинено злочинну діяльність 65 конвертаційних центрів, відзначили в ДПАУ.