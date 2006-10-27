Росія віддасть Україні її маяки разом з флотом

Росія хоче передати Україні об`єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення у 2017 році.

Про це повідомив помічник міністра оборони України, член української частини підкомісії щодо функціонування Чорноморського флоту Росії і його перебування на території України Сергій Близнюков.

«Прорив (на переговорах) ми навряд чи побачимо, тому що ті, хто веде переговори, займають зовсім протилежні позиції, вони хочуть передати нам ці маяки в 2017 році, це остання офіційна позиція тих людей, які беруть участь у переговорах», – сказав Блізнюков.

За його словами, українській стороні були офіційно передані відповідні документи.

«Якщо ми (під час переговорів) почуємо що-небудь інше, це буде величезний прорив», – сказав Близнюков.

Він підкреслив, що в україно-російському договорі від 1997 року було вирішено, що питання об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення має бути врегульоване окремою угодою.

«Все те, що записане зараз в угоді - це перехідні положення, які зараз не узгоджені... і Карасін (голова російської частини підкомісії, статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії) визнає це і говорить, що це питання треба вирішувати... разом з тим усі ЗМІ Росії доводять, що все в оренді», – сказав Блізнюков.

Третє засідання підкомісії почалося у п`ятницю о 9.00 у Севастополі.

Як повідомлялося, Україна вважає неприйнятним російський проект угоди про навігаційно-гідрографічні об`єкти в Криму.

Обком