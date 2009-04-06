Банк не віддає «преміальні» українським олімпійцям?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ з проханням знайти шлях вирішення проблеми з поверненням винагород, отриманих спортсменами за перемогу на Олімпійських іграх. Про це М.ТОМЕНКО повідомив журналістам сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, до нього надійшло звернення кількох Олімпійських чемпіонів України XXIX ігор у Пекіні, в якому спортсмени повідомляють про неможливість отримання ними винагород, отриманих за перемогу на Олімпійських іграх та розміщених на депозитному рахунку ВАТ «Родовід банк». Нагадаємо, в згаданому банку, постановою Правління Національного банку України, на сьогоднішній день введено тимчасову адміністрацію та мораторій на задоволення вимог вкладників.

Заступник голови ВР також нагадав, що у ВАТ «Родовід банк» знаходяться рахунки багатьох спортивних федерацій, які на сьогоднішній день заблоковані.

Віце-спікер переконаний, що «Національний банк спільно з урядом повинні зробити все, щоб відновити фінансування спортивної галузі та забезпечити виплату винагород, отриманих спортсменами за перемогу на Олімпійських іграх».

М.ТОМЕНКО наголосив, що спортивні чиновники, які кілька місяців підряд отримують державні нагороди за активну роботу та святкують великі перемоги українського спорту, повинні нарешті подумати і про спортсменів, які ці перемоги завойовували.