З 2018 року за новим стандартом початкової освіти навчатимуться усі першокласники - Гриневич

З 2018 року за новим державним стандартом початкової освіти навчатимуться усі першокласники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич сказала на селекторній нараді у Дніпрі з питань підготовки до нового навчального року. У нараді брав участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте такожВ Україні цього року до шкіл підуть понад 408,2 тисяч першокласників«До масштабного запровадження стандарту мають пройти перепідготовку більше 22 тис. учителів. Зараз триває доопрацювання модельного курсу для цих вчителів, а також розробка дистанційної складової їх навчання. Однак слід пам'ятати, що доволі значна частина обов'язків з організації перепідготовки ляже на плечі інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО), які знаходяться під керівництвом місцевих органів», -сказала міністр.

Вона попросила представників місцевих органів влади взяти під патронат ІППО та допомогти їм у цьому питанні.

Також Гриневич зауважила, що більшість областей відповідально поставилися до підготовки початкових класів у 100 школах, що пілотуватимуть новий держстандарт початкової освіти.

"Хочу подякувати очільникам Волинської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької та Одеської областей, що змогли на 100% виконати усі необхідні приготування до старту пілоту нового стандарту. Є області, які не так відповідально поставилися до цього питання. Я дуже прошу докласти максимум зусиль до вирішення усіх необхідних питань. 4 школи з двома початковими класами в кожній - це не так багато, але на них покладено велику відповідальність, і ми мусимо їх підтримати", - зазначила Гриневич.