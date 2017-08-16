Джордж Мартін назвав справжню причину вбивства Еддарда Старка

16:49, 16 серпня 2017
Суспільство
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Джордж Мартін розповів, що вбиває головних героїв своїх книг для того, щоб постійно тримати читачів у напрузі і страху.

Письменник не боїться вбивати головні героїв своїх книг / teinteresa.es

Американський письменник, автор саги "Пісня льоду і полум'я", за якою знятий популярний серіал "Гра престолів", Джордж Мартін розповів, що вбиває головних героїв своїх книг для того, щоб постійно тримати читачів у напрузі і страху. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Коли герой в біді або небезпеці, я хочу, щоб читачеві було страшно, щоб він був у напрузі, збуджений. Я думаю, єдина можливість зробити це - це несподівано вбити когось важливого. Тоді він буде знати, що ти граєш по-справжньому, що це книга, в якій може статися що завгодно і, якщо з'явиться небезпека, персонаж може не вижити. Тому я вбив Еддарда Старка", - розповів Мартін.

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Мартін пояснив, що ще підлітком він читав книги, які, на його погляд, були надто передбачуваними. "Ти починаєш читати першу главу і вже знаєш, що буде далі. Ось герой, ось лиходій. Герой опиниться в біді на якийсь час, але в підсумку переможе. Немає реальної небезпеки для героя. Я не люблю читати такі книги. Я люблю книги, які дивують мене шокують, ведуть мене в несподіваному напрямі, волають до моїх емоцій, що збуджують мене, тримають в напрузі", - пояснив письменник.

Зазначимо, що один з головних персонажів "Пісні льоду і полум'я" Еддард Старк був убитий в кінці першого роману циклу. Його зіграв актор Шон Бін.

Як повідомляв УНІАН, нову серію "Ігри престолів" виклали в інтернет за п'ять днів до прем'єри. У витоку винна HBO Spain, яка відкрила 16 серпня доступ до нової серії для передплатників, де вона була доступна як мінімум годину.

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Теги: #гра перстолів#джордж мартін