30 жовтня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК розпочинає тур по військових частинах Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

С.ВАКАРЧУК розпочинає свій тур, поїздку, цикл творчих зустрічей з особовим складом Збройних Сил, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра оборони, С.ВАКАРЧУК по справжньому переймається питання професійної армії і хоче, щоб суспільство володіло об’єктивною інформацією про співпрацю між Україною і НАТО.

«Він поважає військових і висловив бажання абсолютно на безкоштовній основі відвідати військові частини, виконати свої авторські пісні, поспілкуватись з контрактниками, прапорщиками, з офіцерами та членами їх сімей», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що тур розпочинається з відвідування пілотних бригад, які перші переходять на комплектування контрактниками.

Зокрема, 30 жовтня С.ВАКАРЧУК виступить перед військовими 36 бригади берегової охорони м. Сімферополя, а пізніше зустрінеться з особовим складом Севастопольського військового морського інституту і командуванням ВМС.

31 жовтня співак відвідає 30 механізовану бригаду у Новоград-Волинському Житомирської області та 6 авіаційну бригаду у м. Старокостянтинів (Хмельницька область). А.ГРИЦЕНКО пообіцяв, що далі цей тур буде розширюватися.

«Я хочу подякувати С.ВАКАРЧУКУ за те, що він як творча людина погодився донести до військових свою пісню та своє слово», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр підкреслив, що Міноборони завжди готове підтримати такі виступи творчих особистостей перед українськими вояками.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що в Ірак вже їздила співачка Тіна КАРОЛЬ і зараз ведуться переговори з Русланою ЛИЖИЧКО. «Зараз відпрацьовується програма, вона (Руслана. – УНІАН) також хоче поїхати по військовим частинам – поспілкуватись і виступити зі своїми піснями», - повідомив А.ГРИЦЕНКО.