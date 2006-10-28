Міністр наголошує на безумовному збереженні танкової промисловості

Міністр промполітики Анатолій ГОЛОВКО вважає, що танкова промисловість України безумовно має бути збережена.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, свою позицію міністр окреслив у ході відвідування у п’ятницю ДП “Завод ім. Малишева” – головного виробника бронетехніки в Україні.

За словами А.ГОЛОВКА, Україна повинна залишатися державою, що виготовляє бронетанкову техніку і продає її за кордон.

“Ми сьогодні розуміємо, що бронетехніка потрібна, і що найближчим часом і танки, і бронемашини будуть користуватись попитом”, - вважає А.ГОЛОВКО. За його словами, сьогодні виробництво спеціальної техніки нерентабельне. Витрати, які припадають на її виробництво, роблять наші машини неконкурентоздатними на світовому ринку озброєнь.

Щоб уникнути цього, на заводі ім. Малишева продовжується реструктуризація виробництва. Саме цій темі була присвячена робоча нарада за участю міністра промислової політики.

За словами А.ГОЛОВКА, зараз визначаються підприємства, які мають вирішальне значення у виробництві бронетанкової техніки. На базі цих заводів буде створений концерн (корпорація).

Оцінюючи ситуацію на заводі ім. Малишева, міністр назвав її “не дуже хорошою, але і не гнітючою”. Зокрема, А.ГОЛОВКА турбує кадровий потенціал підприємства. В кваліфікації інженерів і фахівців він ніскільки не сумнівається, але середній вік працівників міністр вважає проблемою. Тому одним з головних завдань назвав залучення на завод молоді.

Крім того, міністр запевнив, що програма модернізації танків Т-64 буде завершена і профінансована в повному обсязі.