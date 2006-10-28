Проїзд на метро має коштувати 1,5 гривні

Незабаром знову може зрости вартість проїзду в Харківському метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, у п’ятницю на прес-конференції начальник Харківського метрополітену Сергій МУСЄЄВ заявив, що він буде ініціювати нове підвищення тарифу.

За його словами, підвищення вартості проїзду з 50 до 75 копійок (з 19 жовтня 2006 р. - УНІАН), не вирішує проблем його підприємства, навіть не виводить на нульовий рівень рентабельності, вже не кажучи про можливість розвитку.

С.МУСЄЄВ висловив сподівання, що інвестиції в 500 тис. грн., які запропонував президент АТ “Концерн “АВЕК і К*” , народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, допоможуть повноцінному функціонуванню метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, раніше проти підвищення тарифу на проїзд у метро виступала низка партійних та громадських організацій Харківщини. Позиція Об’єднання профспілок Харківської області дозволила не підвищити тариф вище 75 коп.

Раніше С.МУСЄЄВ заявляв, для перспективи розвитку метрополітену вартість проїзду в метро має бути не меншою 1 грн. 50 коп.

Днями Харківський міський голова Михайло ДОБКІН обговорив з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ можливість передачі Харківського метрополітену у муніципальну власність.