Президент пропонує ВР дозволити філії іноземних банків, за шести умов...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Верховній Раді України дозволити іноземним банкам відкривати філії в Україні.

Відповідний проект закону, зареєстрований 20 жовтня №2402, міститься на офіційному сайті Верховної Ради України.

Законопроектом, зокрема, передбачено, що філії іноземних банків, які створені і діють на території України відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність", входять до складу банківської системи України.

Законопроект встановлює виключний перелік умов, за яких іноземний банк має право на відкриття в Україні своєї філії. Такими умовами є:

1) держава, в якій зареєстровано іноземний банк, належить до держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду;

3) між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду;

4) статутний капітал іноземного банку є не меншим 150 мільйонів євро;

5) мінімальний розмір приписного капіталу філії на момент її акредитації є не меншим 10 мільйонів євро;

6) наявність письмового зобов`язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов`язань, які виникли у зв`язку з діяльністю його філії на території України.

Для здійснення філією іноземного банку банківської діяльності на території України Національний банк України проводить акредитацію філії іноземного банку в Україні шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі банківської ліцензії.

У проекті також зазначається, що вклади фізичних осіб філій іноземних банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

Положення законопроекту також спрямовані на зміну порядку відкриття банками України своїх філій на території України.

Замість реєстрації філій банку Національним банком України, що передбачена на даний час Законом України "Про банки і банківську діяльність", законопроектом передбачається, що відомості про філії банків включаються Національним банком України до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, законопроект підготовлено з метою правового врегулювання питання про надання іноземним банкам права відкривати на території України філії та здійснення такими філіями банківської діяльності, яке є важливою умовою при вирішенні питання вступу України до Світової організації торгівлі, а також членства України у Європейському Союзі.