У Севастополя немає альтернативи

У Севастополя немає іншої альтернативи розвитку, як залучення інвестицій, і в першу чергу приватних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора увечері голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ під час відкриття дводенного „Севастопольського форуму-2006” під назвою „Південний вектор” зовнішньополітичної стратегії України”.

Як додав В.САРАТОВ, „головна проблема Севастополя і міської ради сьогодні полягає в тому, що усі політичні події, які відбуваються в Україні, дуже серйозно змінили структуру бюджету, і сьогодні усі місцеві бюджети перетворилися на касу з виплати допомоги тощо”. За його словами, сьогодні з існуючою структурою міського бюджету розвиток міста не є можливим. „Тому, як продовжив він, нам є вкрай цікавими ті думки, які скажуть учасники форуму, тому що немає іншої альтернативи розвитку Севастополя, як залучення інвестицій, в першу чергу приватних, бо усі інші джерела в Україні... думаю, певний час досить серйозно прийдеться знаходити правильне співвідношення між соціальними виплатами і розвитком”.

На думку голови міськради, етап попереднього розвитку міста, коли воно „активно просило допомоги від держави, пройдено”. І держава, як сказав він, в певних питаннях допомагала. „Але, дійсно, треба думати про те, як розвиватися. І може, саме на Севастополі добре було в хорошому смислі експериментувати, тому що ми найменший регіон України, різні новації цікаво було б спробувати на Севастополі”, - зазначив В.САРАТОВ.

За словами голови міськради, Севастополь має свої особливості, і першою такою особливістю є те, що він „єдиний регіон України, який функціонує поза законодавчим полем України: сьогодні до складу Севастополя входять 4 сільські ради, селищна рада, місто Інкерман, весь час наш законодавець не дає можливості прийняти закон про Севастополь. Доводиться шукати вихід зі становища, а вихід полягає в тому, що, говорячи модним сьогодні словом, ми підписали універсал з міськдержадміністрацією, в якому прописана головна думка: усі питання у місті повинні вирішуватися узгоджено гілками влади. Універсал цей працює, і усі рішення у Севастополі приймаються спільно адміністрацією і міською владою”, повідомив В.САРАТОВ.

„Друга особливість полягає в тому, що у нас базується Чорноморський флот Росії. І, чесно кажучи, в цьому для Севастополя немає ніякої проблеми, тому відповідально можу заявити: ЧФ РФ не бере участі в жодних політичних подіях міста, в той же час органічно входить в господарське життя міста, у нас близько 25 тисяч чоловік задіяні на підприємствах флоту, і десь 15 відсотків податків, які має місто, дає ЧФ РФ”, - зазначив він.

Як вважає голова міськради, „саме у Севастополі, можливо, на відміну від інших регіонів України, питань немає, ми дуже органічно вирішуємо усі питання, при взаємному розумінні обов’язків і відповідальності сторін”.

Сьогодні форум продовжив свою роботу. Під час ранкового засідання на тему „Південний вектор” зовнішньополітичної стратегії України: виклики і можливості” будуть доповіді „Зовнішня політика Євросоюзу - перспективи „Чорноморського виміру”, „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України”, „Морська доктрина України”, „Формування „Чорноморського єврорегіону” - можливості і перспективи для України”. Після цього відбудуться „круглі столи”.

Організаторами „Севастопольського форуму-2006” стали Український клуб та громадська організація „Севастопольський форум” спільно з Севастопольською міською державною адміністрацією та міською радою, за підтримки Національного інституту стратегічних досліджень.