Куди перенести столицю з Києва?

Севастополю об’єктивно цілком під силу стати літньою політичною столицею України, це вигідно Україні, а Ялта тут не повинна ображатися, бо вона в першу чергу культурний, туристичний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Севастополі голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, відповідаючи на запитання, „чи може Севастополь стати літньою столицею України”. На думку С.КУНІЦИНА, Україна „в цьому сенсі зацікавлена, повинна бути зацікавлена в тому, щоб Севастополь, дійсно, став місцем стратегічних майданчиків для обговорення геополітичних, міжнаціональних, культурних, інноваційних та інших моделей розвитку не лише самої країни, а й внутрішньо регіональної, міждержавної політики, відносин по осі „Україна-ЄС”, „Україна-ЄЕП”, „Україна-Росія”, „Україна-Туречччина” тощо”.

С.КУНІЦИН подякував політологам, Секретаріат Президента, Кабінет Міністрів України, особисто Андрія ЄРМОЛАЄВА (керівника Центру соціальних досліджень „Софія”), як ініціатора ідеї „Севастопольського форуму-2006”, що вчора і сьогодні проходить у місті. Голова міськдержадміністрації переконаний, що форум стане постійно діючим. За словами С.КУНІЦИНА, йому сподобалося, що „є дискусія, полярні точки зору, цілком різновекторні виступи і різнополітичні симпатії».

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ в інтерв’ю журналістам підкреслив, що центральною думкою форуму є те, що Україна трохи зациклилась в питанні протистояння „схід-захід”. Він зазначив, „чи не подумати про те, як будувати вісь „північ-південь” з точки зору зміцнення економіки України і зміцнення взаєморозуміння регіонів?”. За його словами, „прозвучала дуже важлива теза про те, що майбутнє України буде залежати від того, як буде розвиватися регіональна політика”. Як сказав В.САРАТОВ, „регіональна політика саме в Причорномор’ї може мати ще міжнародний аспект, тому що держави, які мають вихід до Чорного моря, пов’язані між собою”.