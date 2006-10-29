Нобелівську лауреатку пограбували і замкнули в коморі

Надін Гордімер (Nadine Gordimer), лауреат нобелівської премії з літератури за 1991 рік, була пограбована в своєму будинку в Йоханнесбурзі.

Як пише в неділю британська газета The Times, троє неозброєних грабіжників побили 82-річну жінку після того, як вона відмовилася віддати їм обручку, і замкнули її в коморі. Як уточнили в поліції, письменниця не дістала серйозних травм, проте позбулася усієї готівки і ювелірних прикрас.

Пограбування відбулося пізно увечері у четвер. Окрім Гордімер в будинку знаходилася покоївка, яку також замкнули разом з письменницею.

Як відзначає видання, у більшості своїх творів Гордімер описує жостокість апартеїду, негри в них представляються жертвами, а не зловмисниками, тоді як люди, що пограбували її, були чорношкірими.

Гордімер одержала нобелівську премію у 1991 році. Як відзначив нобелівський комітет, вона "своїм прекрасним епосом принесла величезну користь людству". Крім того, південноафриканська письменниця є лауреатом премії Букера 1974 року за роман "Хранитель" (The Conservationist).

Лента.ру