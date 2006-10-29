Відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу “Обкладинка року в Україні”

Сьогодні о 18:00 відбудеться церемонія нагородження переможців Другого конкурсу друкованих видань “Обкладинка року в Україні”. Організатор конкурсу - Фонд розвитку друкованих засобів масової інформації. На церемонію запрошені видатні митці України, Росії, політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу та телебачення, дизайнери, а також багато інших цікавих людей: Ольга Сумська, Оксана Байрак, Діана Дорожкіна, Андре Тан, Василь Вірастюк, Володимир Гришко, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Світлана Лобода, Геннадій Вітер, та гурти «ВВ», «SMS», «Юркеш», «Скай», «Бум-Бокс» та ін. Телеверсія конкурсу буде транслюватися на каналі Генерального інформаційного спонсора 1+1 (концерт-хол “Freedom”). Телефони: 412-23-31, 249-35-31, 8-067-442-41-51.