У Києві відкриється виставка “Лазерний живопис”

У понеділок, 30 жовтня о 18-30 відбудеться відкриття виставки “Лазерний живопис”. Організатор - СвітлоТеатр luxaeterna. На виставці представлені 30 лазерних полотен різного формату. Виставка триватиме до 5 листопада, під час закриття виставки також відбудеться аукціон, після чого виставка розпочне свою подорож в країни ЄС (Київський планетарій). Телефони: 331-30-26; 8-067-409-70-89, 287-75-08, e-mail@luxaeternatheatre.com.ua.