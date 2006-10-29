Австрійська поліція заарештувала чотирьох українців

Поліція землі Нижня Австрія заарештувала чотирьох громадян України, підозрюваних у нелегальному перевезенні людей зі Східної Європи через австрійську територію до Італії та Іспанії.

Як повідомили РІА «Новости» у земельній поліції, у суботу вони спробували провезти через кордон на декількох мікроавтобусах 16 нелегалів з України і Молдови. Нелегальні мігранти сплатили за цю послугу по 1000 євро.

Поліція підозрює, що українці діяли у складі великої злочинної групи і з жовтня 2005 року допомогли в`їхати до Західної Європи 170 нелегалам.