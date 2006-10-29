Австрійська поліція заарештувала чотирьох українців
16:04, 29 жовтня 2006Суспільство
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За свої послуги вони брали 1000 євро
Поліція землі Нижня Австрія заарештувала чотирьох громадян України, підозрюваних у нелегальному перевезенні людей зі Східної Європи через австрійську територію до Італії та Іспанії.
Як повідомили РІА «Новости» у земельній поліції, у суботу вони спробували провезти через кордон на декількох мікроавтобусах 16 нелегалів з України і Молдови. Нелегальні мігранти сплатили за цю послугу по 1000 євро.
Поліція підозрює, що українці діяли у складі великої злочинної групи і з жовтня 2005 року допомогли в`їхати до Західної Європи 170 нелегалам.
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