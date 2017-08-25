Вибух біля Кабміну у Києві: що відомо про інцидент на День Незалежності (фото, відео)

У Києві 24 серпня на вулиці Грушевського стався вибух. "О 14.06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського", - розповіли у поліції.

Очевидці про вибух біля Кабміну

Згодом очевидці опублікували відео з місця вибуху в центрі Києва. На кадрах видно, як правоохоронці біжать вгору по вулиці Грушевського. На вулиці стоїть "швидка".

Також у мережі з'явилося відео перших хвилин після вибуху, на якому видно жінку, що лежить на землі. Їй перев'язують голову. Судячи із запису, вона непритомна. У хлопця, що сидить поруч з нею, видно рану на голові.

"Проїжджав автомобіль. Йшло кілька перехожих. І в цей момент, чи то зверху кинули, чи то знизу, але щось вибухнуло. Хто кидав - я не знаю. Жінка зробила ще крок і впала. Вона поранена у голову. І чоловік поранений в голову. Але літню жінку сильніше поранило. Вона лежала непритомна. Біля неї була донька, намагалася привести її до тями... Поранений чоловік теж намагався допомогти жінці, яка впала", - розповів один з очевидців інциденту на Грушевського.

За повідомленнями свідків, вибух біля будівлі Кабміну в Києві стався через те, що по машині посольства Азербайджану кинули пакет з вибухівкою. Про це пише активіст Віталій Грузинов на сторінці у Facebook. "Тільки що на вул. Грушевського був "теракт": кидали взривпакет по машині азербайджанського посольства... не докинули!!! Постраждала жінка і хлопець, які йшли поруч...", - написав він.

Версії інциденту у центрі Києва та інформація про постраждалих

Згодом стало відомо, що на місце вибуху на вулиці Грушевського прибули секретар РНБО Олександр Турчинов та голова Національної поліції Сергій Князєв.

Вибух 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів міг бути заздалегідь спланованим терактом, заявив Турчинов. "Ми не відкидаємо, що це спланований теракт, який спробували вчинити, щоб у День Незалежності не всі могли радіти святу. Тут працюють оперативники, Нацполіція і СБУ. Вони розуміють весь склад злочину і зараз відбувається пошук тих терористів, які це робили", — сказав він. Секретар РНБО наголосив, що вибух був один, хоча очевидці кажуть про два вибухи.

У свою чергу, речниця СБУ Олена Гітлянська заявляє, що наразі основною версією вибуху на вулиці Грушевського в центрі Києва, внаслідок якого постраждали двоє осіб, є хуліганство.

Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик уточнила, що внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в центрі столиці троє осіб отримали тілесні ушкодження. Варто зазначити, що одразу після вибуху поліція повідомляла про двох постраждалих.

Крім того, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за фактом вибуху на вулиці Грушевського відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "замах на вбивство".

Також Князєв розповів, що невстановлені зловмисники кинули вибуховий пристрій з Маріїнського парку у сім’ю, яка гуляла Києвом.

Згодом ЗМІ повідомили, що постраждалі від вибуху на вул. Грушевського в центрі Києва - це родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва - його дружина, теща і друг сім'ї.

А волонтер Роман Синіцин згодом на своїй сторінці у Facebook написав, що унаслідок вибуху в урядовому кварталі Києва постраждав колишній учасник АТО, який побував у Донецькому аеропорту.

25 серпня журналіст Юрій Бутусов розповів, що екс-боєць АТО отримав два осколкових поранення у плече і у живіт. Поранення серйозні, але життя його поза небезпекою.

Також, за його словами, легко поранена дружина Чібінєєва, але її стан госпіталізації не потребує. Однак важкі осколкові поранення в голову отримала її мама. Зараз вона в реанімації, за її життя борються лікарі.

У свою чергу, військовий Валерій Чібінєєв, родичів якого було поранено вибухом на вулиці Грушевського 24 серпня, вважає, що вони випадково постраждали. "Я думаю, що це череда випадковостей і так сталося, що саме мої рідні проходили. Я не думаю, що хтось полював на родину. Рідні у Києві перший раз, вони просто прогулювалися, дивилися визначні місця", — сказав він.

"Дружина поки шокована у загальній палаті, у тещі стабільний стан. Думаю, що все нормально буде. У друга теж стан стабільний, він в іншій лікарні зараз", — сказав він.