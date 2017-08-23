Скандал з картою України без Криму: чиновниця Броварської міськради йде з посади

Голова відділу культури Броварської міськради Інна Савченко йде з посади після інциденту з розміщенням на сцені перед будівлею міськради карти України без Криму та окупованих районів Луганської і Донецької областей. Це у коментарі Громадському підтвердила сама Савченко.

«Я не одразу побачила, що на банері мапа. Вона не з Броварів, я не можу сказати, звідки її нам привезли, щоб не підставляти людей. Я беру відповідальність на себе, бо за це відповідав відділ культури. Зараз я надаватиму покази у поліції», – сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у місті Бровари Київської області головну сцену до святкування Дня Незалежності прикрасили картою України, на якій відсутня територія окупованого Криму.