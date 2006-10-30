Черновецький: затримання депутата Київради - провокація

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав провокацією затримання депутата Київради, члена постійної комісії з питань власності Ігоря ЛАВРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

«За інформацією, яку я маю, була чиста провокація. Тому що ЛАВРОВ жодного відношення до здачі комунального майна не мав, це були відносини, пов`язані з реалізацією прав приватного майна якогось його знайомого. Конкретно я особливо не вникав», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, він також попередив усіх депутатів свого корпусу про те, що не захищатиме їх, якщо їх братимуть за хабарі або якщо вони щось робитимуть, що б ганьбило його як мера міста, а також ганьбило киян.

Водночас мер Києва сказав, що підтримує притягнення депутатів до відповідальності за протиправні дії. «У нас багато випадків, коли вже притягували депутатів до різного виду відповідальності. Я тільки це можу вітати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня поінформоване джерело в правоохоронних органах повідомило, що у Києві співробітники Управління боротьби з економічними злочинами при отриманні 1,5 тис. дол. хабара затримали депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького І.ЛАВРОВА (1977 року народження). За інформацією джерела, затриманого було доставлено до прокуратури Голосіївського району, яка вирішувала питання про порушення кримінальної справи.

28 жовтня І.ЛАВРОВ заперечував факт свого затримання за отримання хабара. За даними “5 каналу”, І.ЛАВРОВ заявив, що був у міліції, але лише супроводжував свого товариша, який давав пояснення щодо власного бізнесу. “Я не був ні затриманий, ні заарештований, ніяких кримінальних справ не порушувалось”, - сказав він.