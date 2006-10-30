На ринок “Озерка” намагався потрапити фальшивий судовий виконавець

На центральний ринок “Озерка” у Дніпропетровську намагався потрапити фальшивий судовий виконавець.

Як повідомив УНІАН адвокат ринку Вадим ЄСАУЛЕНКО, з`ясувалося, що під час першої спроби захоплення ринку сьогодні зранку на підприємство разом з бойовиками намагався увійти невідомий, який представився судовим виконавцем. За словами адвоката, ця людина потім сховалася і більше не з`являлася на місці подій.

В.ЄСАУЛЕНКО припускає, що це був не судовий виконавець, а якийсь аферист, який незрозуміло де роздобув форму судового виконавця. Адвокат ринку припускає, що ухвали судів АР Криму, які нападники мали при собі, можливо, теж були фальшиві.

Наразі одержати від Мінюсту підтвердження чи спростування припущень адвоката не вдалося.

Водночас, джерело, близьке до Мінюсту, повідомило, що під час штурму судового виконавця на ринку не було, він з`явився там значно пізніше, коли нападників та охорону ринка розділив «Беркут». Це ж джерело повідомило, що, за його відомостями, ніяких нових рішень судових органів стосовно «Озерки» не було. На запитання про те, які саме рішення прибув виконувати судовий виконавець, якщо рішень судів не було, співрозмовник агентства зазначив, що «виконавець прибув на запрошення», однак відмовився уточнити, хто саме його запросив.