Голова ПРП, колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає затягування вступу України до СОТ штучним. Про це йдеться в коментарі В.ПИНЗЕНИКА про перебіг процесу вступу України до світової організації торгівлі, переданому УНІАН прес-службою партії “Реформи і порядок”.

«Блокування вступу в СОТ не має економічного підґрунтя», - підкреслив екс-міністр фінансів.

«Україна, як і будь-яка країна, що має намір стати членом СОТ, прагне насамперед мати доступ до ринків збуту інших країн, – сказав В.ПИНЗЕНИК. - З іншого боку, члени СОТ вимагають відповідних дій з боку України щодо доступу до її ринків. Парадокс ситуації полягає в тому, що Україна де-факто – уже в СОТ, бо виконала абсолютну більшість зобов’язань щодо доступу на свої ринки, а затягування остаточного юридичного оформлення вступу не дозволяє Україні виходити на ринки інших країн». Екс-міністр фінансів зазначив, що ринки збуту для України в країнах-учасницях СОТ значно більші, ніж в країнах колишнього Радянського Союзу - за підсумками 8 місяців 2006 року у країни СНД Україна експортувала на 7,5 млрд. доларів продукції, тоді як в інші країни світу – на 16,7 млрд. доларів.

Як приклад позитивного результату відкриття доступу до міжнародних ринків збуту В.ПИНЗЕНИК назвав ефект від скасування для України поправки Джексона-Веніка. Це одна із причин, зауважив екс-міністр фінансів, завдяки якій експорт в США цього року зріс на 21%.

«Окрім того, швидкий вступ України в СОТ дозволяє цивілізовано врегулювати торгівельні відносини з Росією, припинити практику перманентних «торгових воєн», які оголошуються тому чи іншому українському товару», - зазначив В.ПИНЗЕНИК. «Розмови про синхронізований з Росією вступ у СОТ мають на меті по-суті першочерговий вступ Росії до СОТ, - вважає колишній керівник головного фінансового відомства держави. – Для України це означає необхідність підписання міжурядового протоколу з новим членом – Росією». На думку В.ПИНЗЕНИКА, це може різко збільшити перелік «проблемних» товарів у торгівлі з Росією.