Янукович: питання газу - не питання уряду

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що питання газових відносин є виключно питанням господарюючих суб’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Ні уряд України, ні уряд Російської Федерації не можуть брати зобов’язання цих господарюючих суб’єктів», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.