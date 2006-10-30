Янукович: питання газу - не питання уряду
18:26, 30 жовтня 2006Суспільство
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...ні російського, ні українського
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що питання газових відносин є виключно питанням господарюючих суб’єктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.
«Ні уряд України, ні уряд Російської Федерації не можуть брати зобов’язання цих господарюючих суб’єктів», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
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