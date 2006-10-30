У Донецьку визначили кращий проект пам`ятника загиблим у катастрофі Ту-154

У Донецьку названо найкращий проект пам`ятника загиблим у катастрофі російського літака Ту-154.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, до участі в конкурсі зі створення проекту пам`ятника були запрошені вісім скульпторів, п`ять архітекторів і чотири архітектурні майстерні.

За підсумками конкурсу найкращим визнаний ескізний проект архітектора В.ВЕЛИЧКА (архітектурна майстерня "Алтунін"). Решті учасників конкурсу висловили подяку, всі вони нагороджені Почесними грамотами облдержадміністрації.

У прес-службі також уточнили, що незабаром проект-переможець буде переданий для розгляду російській стороні. Після отримання узгодження на місці трагедії розпочнуться будівельні роботи.

Як повідомлялося, катастрофа російського літака Ту-154, який виконував рейс "Анапа-Санкт-Петербург", сталася 22 серпня 2006 року біля селища Суха Балка під Донецьком. В результаті катастрофи загинули 170 осіб. 15 вересня 2006 року за розпорядженням голови облдержадміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА був оголошений обласний конкурс на кращий проект пам`ятника жертвам катастрофи.

Крім того, В.ЛОГВИНЕНКО звернувся до представників Міжурядової комісії з розслідування причин катастрофи з проханням залишити один із фрагментів лайнера для подальшого використання його як елементу майбутнього пам`ятника.