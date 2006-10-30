Науковці занепокоєні руйнуванням Софії Київської та Лаври

Науковці і представники громадськості занепокоєні руйнуванням Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві, підкресливши, що такого розвалу всесвітніх пам’яток не було з 30-х років, коли масово підривалися пам’ятники української культури.

Зокрема, за словами членів товариства “Просвіта”, заповідні будівлі, що мають історичну й архітектурну цінність, руйнуються через надто активну їх експлуатацію релігійними громадами.

Під аналогічною загрозою і Андріївська церква – єдина пам’ятка Растреллі, що лишилася в Україні цілою, зазначалося на прес-конференції.

“Ліпнина та різьблення Андріївської церкви розпадаються шматами. На фресках осідає кіптява від свічок, а підлога з італійського мармуру всотує в себе жир від гарячого парафіну та бруд”, - зазначив доктор наук, член Національної комісії у справах ЮНЕСКО Максим СТРІХА.

Практично з таких самих причин руйнуються Лавра та Софія Київська. “Надто багато людей, свічок, все це впливає на зміни температури та вологості повітря, і починає сипатися штукатурка. Та ще й та монахи, які, зокрема, знищили цінну фреску, а на її місці зробили псевдовізантійський розпис. Унікальну пам’ятку віддали на поталу не надто освіченим священикам. Тепер безліч археологічних пам’яток втрачено”, – сказав М.СТРІХА. За його словами, “з такими темпами українські пам’ятники можуть бути виключені з реєстру пам’яток, і першим кандидатом на виключення є Львів (його центр також включено до списку ЮНЕСКО як світову пам’ятку - УНІАН)”. А Софійська церква, вважає М.СТРІХА, взагалі не має використовуватися як діючий храм. Вона розвалюється і з вищезгаданих причин, і через те, що досі немає сучасних способів реставрації – реставратори змушені простукувати стіни будівель у пошуках внутрішніх пошкоджень, через що архітектурні пам’ятки потерпають від вібрацій.

Також науковці вважають, що влада своїми діями не заважає, а – навпаки – допомагає конфесіям, у користуванні яких перебувають комплекси заповідників, їх розвалювати. “Жоден з українських урядів, жодна столична влада не знайшла сміливості нагадати головам конфесій про цінність пам’яток та потребу зберегти їх,” – зазначив науковець, академік Національної академії наук, директор Інституту літератури ім. Т.Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ. Він вважає, що “УПЦ (Московського патріархату, у віданні якого знаходиться заповідник Києво-Печерська Лавра - УНІАН)” свідомо робить усе, щоби вижити заповідник і щоби його було викинуто зі списків ЮНЕСКО”. “У мене є причини про це говорити, – зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ. – І якщо так станеться, це буде серйозний удар по репутації України”.