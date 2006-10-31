Муракамі отримав престижну нагороду

Японський прозаїк Харукі Муракамі одержав престижну чеську нагороду з літератури - премію Франца Кафки, повідомляє AFP.

Нагороду, яку запровадили в 2001 році, було вручено Муракамі на урочистій церемонії, що відбулася у понеділок увечері в столиці Чехії - Празі. Письменник одержав статуетку Кафки і чек на десять тисяч доларів.

Лауреата літературної премії Франца Кафки щорічно визначає міжнародне жюрі. Серед інших володарів нагороди - британський драматург і поет Гарольд Пінтер (Harold Pinter) і американський прозаїк Філіп Рот (Philip Roth).

Перший роман Харукі Муракамі "Норвезький ліс" вийшов у 1987 році і невдовзі став міжнародним бестселером. Серед інших відомих творів автора - "Гонитва за вівцею", "Dance, dance, dance" і "Хроніки механічного птаха".

Лента.ру