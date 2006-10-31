Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується хмарно з проясненнями. У Криму, Приазов`ї, східних, а вдень і в західних областях хмарно з проясненнями, часом дощ. На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с; у Криму та Приазов`ї північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 0-5° морозу, на крайньому півдні 3-8° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині 9-14°, у Криму до 17°; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

2-3 листопада погода погіршиться. 2 листопада у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сніг, мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг, хуртовини, температура впродовж доби від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях 0-5° морозу. На решті території часом дощі, температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у Криму 12-17°. 3 листопада у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця; зниження температури вночі до 2-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у Карпатах вночі до 8-13° морозу, вдень до 5-10° морозу. На решті території дощі, місцями з мокрим снігом, у Криму та Приазов`ї сильні опади; температура впродовж доби 2-7° тепла. Вітер в Україні північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах, а 3 листопада і в горах Криму 25-30 м/с.

4-5 листопада утримається холодна погода: температура вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни 0-6° тепла (в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла). Часом невеликий, в західних областях помірний сніг; у південній частині мокрий сніг, місцями з дощем.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

2-3 листопада погода погіршиться. 2 листопада сніг, мокрий сніг, температура впродовж доби від 4° тепла до 1° морозу; 3 листопада невеликий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця, зниження температури вночі до 2-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень 2 та вночі 3 листопада місцями пориви 15-20 м/с.

4-5 листопада утримається холодна погода. Часом невеликий сніг.