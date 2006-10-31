Ющенко може заветувати бюджет-2007

Член фракції «Наша Україна», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ прогнозує вето Президента на закон про державний бюджет України на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції П.ЖЕБРІВСЬКИЙ підкреслив, що Президент ще на стадії першого читання проекту бюджету звернувся до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України зі своїми пропозиціями до проекту бюджету.

«Для того, щоб не говорили, що Президент сидів і спостерігав, а потім заветував. Президент одразу сказав, на чому він буде наголошувати», - зауважив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ, додавши, що у першому читанні проекту держбюджету-2007 не враховано 90% пропозицій Президента, і якщо ситуація не зміниться, то вето буде обов’язково.

Він також звернув увагу на те, що у проекті бюджету звужено соціальні видатки.

Парламент сьогодні розглядає проект державного бюджету України на 2007 рік у першому читанні.