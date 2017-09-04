В Одесу прибув італійський есмінець Luigi Durand de la Penne (фото, відео)

В Одесу сьогодні вранці прибув італійський есмінець Luigi Durand de la Penne.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час апаратної наради заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Міський голова зазначив, що в даний час італійська делегація вже знаходиться в будівлі мерії, і він направляється на офіційну зустріч.

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Luigi Durand de la Penne ошвартувався біля одного з причалів Одеського морського порту, на борту есмінця проходять літню практику 88 курсантів Академії Військово-морських сил Італії (місто Ліворно).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил ЗС України, прибуття корабля під командуванням капітана 1-го рангу Фабріціо Руттері заплановано в рамках навчальної практики італійських курсантів.

Програма візиту, який триватиме до 7 вересня, передбачає протокольну зустріч у командуванні ВМС ЗС України, відвідування есмінця особовим складом Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія» та військово-морського ліцею.

Іноземні гості побувають з ознайомчою екскурсією на українському фрегаті «Гетьман Сагайдачний» і в зазначеному одеському виші.

«В один із днів візиту українські військові моряки спільно з італійськими колегами проведуть перехід на катері до місця загибелі італійського корабля «Альберто Ракі», де покладанням вінка на воду вшанують пам'ять полеглих військових моряків», - повідомили в прес-центрі. Також пройде дружній турнір з футболу між командами українських і італійських курсантів.

Довідка УНІАН. Luigi Durand de la Penne - із серії італійських ескадрених міноносців КРО 1980-х років. Був закладений у січні 1988, став до ладу в березні 1993 року. Довжина корабля - 147,7 метра, ширина - більше 16 метрів, осадка 6,7 метра. Швидкість: 32 вузла (59 км/год, 37 миль/год). Водотоннажність - близько 5 тис. тонн.

Оснащений артилерійським і зенітним озброєнням, автоматичною гарматою, протикорабельними і зенітними ракетами. Має у своєму розпорядженні два вертолітні ангари.