Корбан заявляє про причетність двох з нападників на «Озерку» до замаху на нього

Двоє із затриманих, які брали участь у нападі на Дніпропетровський центральний ринок “Озерка”, причетні до замаху на Геннадія КОРБАНА в березні цього року. Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН сам голова наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал» Г.КОРБАН.

За його словами, йдеться про громадянина Російської Федерації і помічника одного з народних депутатів від Партії регіонів. Як відзначив Г.КОРБАН, за інформацією, які він має, дані громадяни пов`язані з розшукуваним українськими правоохоронними органами російським бізнесменом Максимом КУРОЧКІНИМ, який є, за словами керівника «Славутич-Капіталу», ініціатором спроби захоплення Дніпропетровського центрального ринку.

Г.КОРБАН також відзначив, що проситиме Міністерство внутрішніх справ і Генеральну прокуратуру України продовжити затримання даних осіб, а також провести повне розслідування їх діяльності.

При цьому Г.КОРБАН спростував поширювану в ЗМІ інформацію про причетність групи “Приват” до подій навколо ринку. “Невже ви думаєте, що КОЛОМОЙСЬКОМУ потрібний якийсь центральний колгоспний ринок?”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2006 року в центрі Дніпропетровська було вчинено замах на Г.КОРБАНА. Близько 22.00 невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес», у якому перебував Г.КОРБАН і його охоронець. За даними свідків, невідомий здійснив декілька автоматних черг по автомобілю з даху будинку.

6 травня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що співробітники міліції затримали декількох чоловік у рамках розслідування кримінальної справи про замах на голову наглядової ради компанії «Славутич-Капітал» Г.КОРБАНА. За його словами, сьогодні «є дві міліційні версії (щодо замаху – УНІАН). Одна з них пов`язана з перерозподілом власності навколо «Озерки» (Центральний ринок в Дніпропетровську - УНІАН), друга - з аналогічними діями в нафтогазовій сфері».

За інформацією міліції, 30 жовтня близько п’ятої години ранку до ринку «Озерка» під`їхали на автобусі близько 150 чоловік, які за допомогою вибухових пакетів, арматури і зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і в його адміністративну будівлю. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ. Під час зіткнення поранення дістали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут». Співробітники Управління МВС в Дніпропетровській області затримали 90 чоловік, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У нападників вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії.

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за скоєння низки злочинів на території України.