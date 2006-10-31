Корбан пообіцяв Піховшеку справжню свободу слова

Голова наглядової ради Депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал» Геннадій КОРБАН пообіцяв журналісту телеканалу “1+1” В’ячеславу ПІХОВШЕКУ справжню свободу слова у разі переходу цього каналу під контроль співвласника групи «Приват» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО.

Про це Г.КОРБАН повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи вчорашню програму “Епіцентр”, в якій В.ПІХОВШЕК говорив про нібито спроби І.КОЛОМОЙСЬКОГО захопити “1+1”.

«Можу особисто від себе заявити, ми його по-справжньому звільнимо», - відзначив Г.КОРБАН. «Ми йому надамо можливість говорити те, що він по-справжньому думає», - пояснив голова наглядової ради «Славутич-капітала».

Г.КОРБАН відзначив, що сьогодні ще, на жаль, можна говорити про те, що ряд матеріалів в ЗМІ носять деколи замовлений характер.

Депозитарно-фондова компанія «Славутич-Капітал» забезпечує юридичний супровід компаній, в тому числі з групи «Приват».

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» Олександр РОДНЯНСЬКИЙ і Борис ФУКСМАН вели переговори про продаж належних їм прав І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Підписання угоди мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже всередині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактично відкликала свою згоду на проведення цієї транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на 70% частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

Водночас О.РОДНЯНСЬКИЙ 9 вересня заявив, що про продаж частки в статутному капіталі телеканалу «1+1» І.КОЛОМОЙСЬКОМУ «ніяких угод не було».

19 вересня адвокат компанії “Козяков і партнери” Олег КОНОПОЛЬСЬКИЙ, який представляє інтереси почесного президента «1+1» О.РОДНЯНСЬКОГО, повідомив, що на рішення Печерського районного суду м. Києва, що визнав право І.КОЛОМОЙСЬКОГО на 70% «1+1», надійшло до Апеляційного суду м. Києва в цілому 9 апеляційних скарг.

За даними телеканалу, власниками «1+1» є компанія "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." (60%), російсько-український медіамагнат О.РОДНЯНСЬКИЙ і його партнер Б.ФУКСМАН (по 20%). При цьому О.РОДНЯНСЬКИЙ має право розпоряджатися 70% "1+1". Решта 30% перебувають в управлінні дочірньої компанії "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." - "Інтер-медіа".