У Міноборони заявили, що статус учасника бойових дій отримали більше 212 тисяч військових

Статус учасника бойових дій отримали майже 212,3 тис. українських військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

"Статус учасника бойових дій отримали 212 тис. 274 особи", - сказав речник.

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За словами Гуцуляка, за минулий тиждень 56 військовослужбовців та працівників Збройних сил України були нагороджені державними нагородами, а ще 70 - відзнаками та цінними подарунками оборонного відомства.

"Загалом з початку проведення антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено понад 43 тис. осіб, понад 27 тис. отримали державні нагороди", - додав Гуцуляк.