В СБУ провели "сувору бесіду" із помічницею блогера Шарія

У Службі безпеки підтвердили свою причетність до вчорашнього нібито "викрадення" журналістки в центрі Києва. Про це йдеться у заяві СБУ в Facebook.

Видання "Українська правда" запевняє, що мова йде про помічницю блогера Шарія.

"Наші співробітники дійсно вчора запросили для надання офіційних пояснень помічницю одного з проросійських пропагандистів, яка співпрацює з ним на постійній основі", - сказано у заяві.

За даними СБ України, вона за «гонорари» знімає відеосюжети, які надалі використовуються пропагандистом для дискредитації України в інтересах російських спецслужб.

Співробітники СБУ поінформували її щодо недопущення проведення можливої протиправної діяльності на шкоду безпеці України та оголосили офіційне застереження. Після завершення бесіди, жінка була вільною.

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Раніше з'явилася інформація, що невідомі в центрі Києва, біля готелю "Дніпро", заштовхали в авто дівчину, яка, за попередньою інформацією, є журналістом одного з електронних видань.

За словами очевидців, інцидент стався 4 вересня близько 18.00.

Двоє чоловіків заштовхали в авто сріблястого кольору дівчину, яка встигла викинути з вікна сумку. У сумці свідки знайшли посвідчення журналіста одного з електронних видань.