Повторний продаж як засіб розв`язання майнового конфлікта

Дніпропетровське регіональне відділення Фонду державного майна України пропонує створити комісію для вирішення конфлікту навколо центрального ринку „Озерка” з представників зацікавлених сторін, облдержадміністрації та обласної ради для визначення часток власності у майновому комплексі. Про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив начальник відділення Володимир МОЛЧАНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, вже більше року проведення інвентаризації майна на ринку блокується рішеннями різноманітних судів, які виключають одне одного, за 47 позовами сторін конфлікту. В.МОЛЧАНОВ зазначив, що наразі таких сторін є п’ять: держава в особі ФДМУ, КП „Центральний ринок”, ВАТ „Дніпропетровський центральний ринок”, Дніпропетровська облспоживспілка та 48 юридичних та фізичних осіб, які мають власність на території „Озерки”.

За словами В.МОЛЧАНОВА, після судового рішення про незаконність приватизації Дніпропетровського центрального ринку у 2004 році та після визначення за столом переговорів частин власності та спірних об’єктів, „Озерку” слід або повторно виставити на відкритий продаж, або передати ринок у комунальну власність громади Дніпропетровська. Проте, як підкреслив керівник регіонального відділення ФДМУ, до цього часу місцева влада Дніпропетровська виявляє цілковиту байдужість до долі ринка, який займає 7 га у центрі міста.

При цьому В.МОЛЧАНОВ засудив силові методи для вирішення конфлікту навколо рику „Озерка”, зокрема, спробу захоплення його адмінбудівлі у ніч на 30 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за скоєння низки злочинів на території України.

Остання спроба захоплення відбулася 30 жовтня. За інформацією міліції, близько п’ятої години ранку до ринку «Озерка» під`їхали на автобусі близько 150 чоловік, які за допомогою вибухових пакетів, арматури і зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і в його адміністративну будівлю. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ. Під час зіткнення поранення дістали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут». Співробітники Управління МВС в Дніпропетровській області затримали 90 чоловік, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У нападників вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії.