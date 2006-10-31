Роднянському і Фуксману було переказано 40 млн. доларів за «1+1»

Почесному президентові телеканалу «1+1» Олександру РОДНЯНСЬКОМУ і співвласникові каналу Борису ФУКСМАНУ в 2004 році було переказано 40 млн. доларів за телеканал «1+1». Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал» Геннадій КОРБАН. За його словами, про це його повідомили «англійські адвокати». «Це не зовсім усна операція, як це хоче представити нам протилежна сторона», - зазначив Г.КОРБАН. Він також зазначив, що йому нічого не відомо про те, чи повернули О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН ці гроші.

Голова Наглядової ради «Славутич-Капітал» також зазначив, що особисто був присутній на переговорах у Женеві в 2005 році між власниками «Привату» і «1+1». За його словами, на підставі переговорів, що велися тоді між сторонами можна було зробити висновок, що операція з переходу прав власності на канал вже відбулася.

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН вели переговори про продаж прав, що належать їм І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Завершення угоди мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже в середині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактично відкликала свою згоду на проведення цієї транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1».

Водночас О.РОДНЯНСЬКИЙ 9 вересня заявив, що про продаж частки в статутному капіталі телеканалу «1+1» І.КОЛОМОЙСЬКОМУ «ніяких угод не було».