Комітет ВР схвалив весь пакет ініціатив Президента щодо СОТ

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики повністю схвалив увесь пакет законодавчих ініціатив Президента України Віктора ЮЩЕНКА, спрямованих на приведення законодавства до вимог СОТ.

Про це, як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві Президента України, сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Цей пакет нараховує 16 законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на виконання зобов`язань України щодо вступу до СОТ:

«Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств»;

«Про внесення змін до деяких законів України (щодо плати при ліцензії і акцизному зборі на виробництво спиртів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів)»;

«Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

«Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти»;

«Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про пестициди і агрохімікати»;

«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»;

«Про встановлення тарифної квоти на ввезення до України цукру-сирцю з тростини»;

«Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про видавничу справу»;

«Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

«Про внесення змін до Закону України «Про страхування»;

«Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортної) мито на живу худобу і шкіряну сировину»;

«Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби»;

«Про встановлення ставок вивізного (експортної) мита на брухт чорних металів, брухт кольорових металів і напівфабрикатів з їх використанням»;

«Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

«Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортної) мито на відходи і брухт чорних металів»;

«Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Глава держави визначив вказані законопроекти як невідкладні для позачергового розгляду парламентом.