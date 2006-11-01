Пинзеник прогнозує невиплати пенсій

У разі ухвалення проекту Державного бюджету України на 2007 рік, що запропонований урядом Віктора ЯНУКОВИЧА, до кінця наступного року можуть виникнути ризики невиплати пенсій. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

На запитання, що уряд В.ЯНУКОВИЧА змінив у проекті бюджету, який до серпня готував уряд Юрія ЄХАНУРОВА, В.ПИНЗЕНИК відповів: "Соціальні речі. Посилення податкового тиску".

"Вперше з`являється така річ, як надання гарантій по кредитах комерційним структурам. Вісім років таких гарантій у країні не було. Ручний режим розподілу коштів", - додав він.

Торкаючись теми виконання річного плану приватизації Фондом держмайна, В.ПИНЗЕНИК заявив, що "на жаль, приватизація в Україні припиняється, у країні відбувається роздача майна".

На запитання, куди пішли гроші від реприватизації "Криворіжсталі", екс-міністр фінансів конкретної відповіді не дав, зазначивши, що "на рахунку уряду на момент нашої відставки були 14 мільярдів грн. – це кошти на єдиному казначейському рахунку".

"Кошти від приватизації були використані минулого і цього року: перелік витрат визначається законом про бюджет... У бюджеті розписано 100 млрд. видатків. Джерелами покриття цих видатків є або доходи, або приватизація", - цитує В.ПИНЗЕНИКА "Українська правда".

Як відомо, учора парламент підтримав проект держбюджету-2007 у першому читанні.