Обшуки у Димінського проводяться для отримання зразків ДНК - Геращенко

Вдома і в офісах львівського бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського проводяться обшуки для отримання зразків ДНК і порівняння їх з вилученими з його автомобіля після смертельної аварії.

Про це в Twitter повідомив позаштатний радник глави МВС, народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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«Сьогодні вдома та в офісах Димінського проводяться обшуки. Мета - отримання зразків ДНК для порівняння з тими, що вилучені з його Mersedes», - написав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Втім родичі загиблої стверджують, що за кермом був сам Димінський.

22 серпня Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому. Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести низку слідчих дій. «Я абсолютно чітко заявляю про те, що чоловік, який заявив, що був водієм, за кермом на той момент не було. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», - сказав генпрокурор. Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.