Відсьогодні українці платитимуть менше за газ не для опалення

Відсьогодні українці, які використовують природний газ не для опалення, платитимуть за нього за зниженими тарифами. Нацкомпанія з регулювання електроенергетики тарифи для таких споживачів знизила до 339-ти гривень за тисячу кубометрів.

Отже якщо раніше споживач платив за газ близько 40 копійок за кубометр, тепер паливо коштуватиме трохи більше 30 копійок. Водночас для споживачів, які використовують газ для опалення - тариф не змінюється він і надалі розраховуватиметься на базі 414 гривень за тисячу кубів.

5 канал