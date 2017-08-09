Постачальникам неякісної їжі для армії виставили штраф на майже 3 мільйони гривень

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України виставив постачальникам харчування для армії штрафні санкції на загальну суму понад 2,8 млн грн. Про це повідомив начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ полковник Дмитро Марченко, інформує прес-служба оборонного відомства.

Читайте такожСкандал із відходами у консервах для армії: Міноборони звинувачує постачальників і обіцяє переглянути договори

«З початку цього місяця з метою швидкого реагування до району проведення АТО направлено постійно діючу робочу групу для перевірки якості продуктів харчування, а також ще одна група саме зараз проводить перевірки військових частин щодо якості харчування у пунктах їхньої дислокації», - зазначив він.

За його словами, за результатами перевірок подано 44 претензії, якими виставлено штрафних санкцій до постачальників на загальну суму понад 2,8 млн грн.

«Відповідно до договору постачальник за поставку неякісної продукції сплачує 20 відсотків від вартості послуги, а саме 20 відсотків від суми акту на день виявлення порушення», - уточнив Марченко.

В прес-службі наголосили, що «представники Міністерства оборони України готові разом з волонтерами, ЗМІ та громадськими діячами виїжджати згідно скарг з метою контролю якості продовольчого забезпечення військовослужбовців ЗС України». У відомстві повідомили, що функціонує «гаряча лінія», номер якої розміщено у кожній їдальні, де харчуються військовослужбовці.

Як відомо, зокрема, вчора на прес-конференції в УНІАН бійці, волонтери та народний депутат України Віталій Купрій заявили, що на передову в зону АТО поставляють консерви з харчовими відходами.

Волонтер, голова Закарпатської обласної організації партії «УКРОП» Власта Негря зазначила, що бійці з передової на День Конституції, 28 червня цього року, почали скаржитися на неякісні консерви, в яких майже відсутнє м'ясо, а містяться харчові відходи - жили, щетина, хрящі. Вона додала, що в мережі Інтернет були опубліковані матеріали з цього приводу.

В свою чергу Купрій повідомив, що з цього приводу звернувся з депутатським запитом до міністра оборони України Степана Полторака та головного військового прокурора Анатолія Матіоса. За словами депутата, Полторак дав відповідь, в якій «вказано на те, що дійсно проведена експертиза, і експертиза встановила, що ця їжа не відповідає державним стандартам». Купрій наголосив, що при цьому нічого не зроблено для перевірки законності закупівлі такої продукції.

«Це вказує на те, що зараз покривається цей злочин», - додав він.

За його словами, має бути кримінальна відповідальність щодо тих, хто ухвалював рішення про закупівлю цієї продукції. Купрій також заявив, що філія «Консервний завод» ТОВ «Адамант 2000», яка виробляє такі консерви, є «постачальником корму для собак, тобто спеціалізується на собачому кормі, на 6 мільйонів гривень годують в армії службових собак, і, можливо, вони використовують ті ж самі інгредієнти для того, щоб знущатися над нашими бійцями».

Купрій зауважив, що «більш цинічна відповідь була від Матіоса», який заявляє, що передасть матеріали до Міноборони замість того, щоб розпочати це розслідування.

Депутат наголосив, що звернеться ще до генерального прокурора України Юрія Луценка з приводу розслідування цієї ситуації.

Волонтер Богдан Хаустов повідомив, що з передової були взяті консерви «М'ясо тушковане. Яловичина», які за державними закупівлями постачаються військовослужбовцям, і передані на експертизу до Науково-дослідного центру випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт».

За його словами, за висновками експертів ці консерви не відповідають вимогам держстандарту. В документах, розданих журналістам, є висновок цього науково-дослідного центру, в якому сказано, що зразок продукції «за органолептичними показниками (зовнішній вигляд та колір м’яса) та фізико-хімічним показником (масова частка жиру) не відповідає вимогам ДСТУ». Крім того, в консервах є «судинні пучки і груба сполучна тканина», які не повинні бути в консервах. Хаустов повідомив, що склалося таке враження, що «взяли неякісну яловичину, яку не помили, запхали в банку». Він додав, що експертиза показала, що в консерві міститься 25% жиру.