Міліція порушила кримінальну справу за фактом збройного нападу на ”Озерку”

Кіровський райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровська порушив кримінальну справу за фактом озброєного нападу 30 жовтня на центральний міський ринок „Озерка”. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління міліції громадського порядку Управління МВС у Дніпропетровській області полковник міліції Володимир КУЗЬМЕНКО.

За його словами, справу порушено за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, скоєне групою осіб із застосуванням зброї).

В.КУЗЬМЕНКО зазначив, що на даний момент звинувачення не пред’явлене нікому. Полковник також повідомив, що в міліції сьогодні перебуває 5 учасників нападу на ринок „Озерка”, які дають свідчення правоохоронним органам.

За словами В. КУЗЬМЕНКА, наразі міліція не зняла охорону (в тому числі спецпідрозділ „Беркут”) на ринку „Озерка”, зокрема, біля його адміністративної будівлі.

При цьому полковник міліції запевнив: „У нас достатньо сил та засобів, аби попередити спробу будь-якого нового інциденту на „Озерці”.

Довідка УНІАН. Остання спроба захоплення ринку "Озерка" відбулася 30 жовтня. За інформацією міліції, близько п`ятої години ранку до ринку під`їхали на автобусі близько 150 осіб, які за допомогою вибухових пакетів, арматури і зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і до його адміністративної будівлі. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ. Під час зіткнення поранення одержали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут». Співробітники Управління МВС в Дніпропетровській області затримали 90 осіб, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У затриманих вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії.

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.