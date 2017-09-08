Стало відомо, хто перебував із загиблим в авто під час вибуху на Бессарабці

Журналісти з'ясували, що жінка і дитина, які перебували у машині, що вибухнула у центрі Києва, не були родичами загиблого.

Потерпілу звати Наталя, вона українка, як опинилася в машині Тимура, його друзі сказати не можуть, передає ТСН.

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Свідки кажуть, одразу після вибуху на місце приїхав її чоловік і супроводжував до лікарні. Дівчинку, якій 10 років, відвезли до лікарні "Охматдит", й відомо, що вона постраждала найменше.

Нібито лікарі кажуть, що серйозних ушкоджень дитина не має, лише сильно перелякана.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва вибухнуло авто. Водій-грузин загинув на місці. Жінці вибухом відірвало ногу, її донька отримала незначні ушкодження.