Луценко за ”різаниною на Озерці” не стоїть

Депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій ВЛАСЕНКО заявляє, що він не звинувачував міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в тому, що він нібито стоїть за “різаниною на "Озерці".

Про це А.ВЛАСЕНКО заявив в інтерв`ю УНІАН, спростовувавши повідомлення, що з`явилися на деяких інтернет-сайтах.

«Я жодних коментарів із цього приводу не надавав, і жодного відношення не маю до того, що відбулося. Ніхто зі мною (з редакцій сайтів – УНІАН) не зв`язувався ні в телефонному режимі, ні в іншому, а розповсюдили таку інформацію самі», - сказав депутат облради.

А.ВЛАСЕНКО зазначив, що того дня (30 жовтня) дав інтерв`ю сайтам tema.ua і РБК. Україна, але в них не звинувачував Ю.ЛУЦЕНКА ні в чому.

Довідка УНІАН. На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.

Остання спроба захоплення ринку "Озерка" відбулася 30 жовтня. За інформацією міліції, близько п`ятої години ранку до ринку під`їхали на автобусі близько 150 осіб, які за допомогою вибухових пакетів, арматури і зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і до його адміністративної будівлі. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ. Під час зіткнення поранення одержали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут». Співробітники Управління МВС в Дніпропетровській області затримали 90 осіб, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У затриманих вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії.